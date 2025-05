Kad će nastupiti?

Srpski predstavnik Stefan Zdravković – Princ će na Pesmi Evrovizije nastupiti u drugom polufinalu i to pod rednim brojem 15. Princ je sa pesmom Mila trijumfovao u napetom finalu „Pesme za Evroviziju“ sa 18 poena. Ovogodišnja „Pesma Evrovizije“ održaće se od 13. do 17. maja u švajcarskom gradu Bazelu.

Srbija se trenutno nalazi na 29. mestu na kladionicama, što predstavlja drastičan skok u poslednjem periodu. Mesto ispred Princa zauzela je Slovenija koju predstavlja Klemen sa numerom "How Much Time Do We Have Left".