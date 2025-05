I to je uticalo da se Trampova ćerka distancira od politike iako neretko boravi i u Beloj kući pa i na javnim događajima, gde podržava oca i njegovu politiku. Ali ovaj put, to čini pre svega i isključivo kao njegova ćerka.

Ivanka Tramp gostovala je ranije ove godine u podkastu The Skinny Confidential Him & Her gde je otkrila kako je uspela da transformiše svoje telo, pa je danas nikad vitkija, a pritom ima i mišiće i kaže da se oseća veoma snažno. Trik je u detaljno isplaniranoj ishrani i vežbanju, ali i malim (ne)običnim trikovima.