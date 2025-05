Ovogodišnja tema Met Gale bila je "Superfine: Tailoring Black Style," inspirisana radom Monike Miler, uključujući njenu knjigu "Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity". Tema Met Gale 2025. godine fokusira se na mušku modu, 22 godine nakon teme "Men In Skirts" - koja je bila prva gala koja se bavila isključivo muškom modom.