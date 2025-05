Malo koji pobednik Evrovizije može da se pohvali dugotrajnim uspehom u svom polju i godinama nakon takmičenja. Međutim, među onima koji su ostavili trajan trag u istoriji takmičenja je austrijska drag-kraljica Končita Vurst , čija se pesma "Rise Like a Phoenix" i danas izvodi na brojnim muzičkim takmičenjima zbog svoje kompleksnosti u melodiji i izvođenju.

Tokom 69 godina istorije najpopularnijeg muzičkog festivala Končita Vurst bila je nešto potpuno drugačije kada je pre 11 godina smelo izašla na scenu u haljini i sa bradom i bez premca odnela pobedu sa numerom "Rise Like a Phoenix".

Ono što je u njenoj pojavi specifično jeste i njeno prezime "Vust" što na nemačkom znači kobasica, a izvedeno je iz fraze "Das ist mir doch alles Wurst", što u prevodu znači "ne zanima me". Kako je jednom prilikom obrazložila, baš to prezime odabrala je jer smatra da nije važno kako izgledamo već kakvi smo ljudi. Umetničko ime Končita potiče iz podrške drugarici sa Kube.

– Oduvek sam želeo da pevam, ali me je sprečavalo to što nisam želeo da se pokazujem javnosti. Logična posledica toga je da sam došao na ideju da kreiram lik koji će da me "zameni" na sceni. Brada je svakako provokacija, način da se privuče pažnja. Sa medicinske tačke gledišta, nema ništa ženstveno na meni, nikakve promene na svom telu nisam uradio i nisam transrodan.Volim svoj privatni život u kojem sam muškarac – rekao je svojevremeno.