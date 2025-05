Kim Kardašijan i Pit Dejvidson

Điđi Hadid i Zejn Malik

Majli Sajrus i Lijam Hemsvort

– Nije mi teško palo to što više ne volimo jedno drugo kao pre. Teško mi je palo to što sam bila javno "demonizovana", rekla je Majli u intervjuu kod Džoa Rogana.

U pesmi Call Out My Name, peva: "Skoro sam odsekao deo sebe za tvoj život", aludirajući na to da je bio spreman da joj donira bubreg.