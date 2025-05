- Ja sam odsela u ovom hotelu - rekla je stilistikinja u trenerci dok je pokušavala da uđe u predvorje hotela . Nakon što nije uspela pokušala da uđe na druga vrata, a onda ju je policija uhvatila i odvukla sa lica mesta. Na ovu situaciju reagovala je radnica hotela, koja ju je ponovo odvela do glavnog ulaza, što aludira na to da je Parkerova bila gost hotela. Ubrzo potom, stilistikinja se vratila do policije i poručila sledeće:

- Želim samo da kažem da sam boravila u hotelu i vodila računa o svom poslu, imala sam karticu kao gost hotela, a oni su me maltretirali. Slušala sam šta mi govore, rekli su mi da uđem na pomoćna vrata. Kada sam to uradila, rekli su da se vratim u predvorje i odjednom su me napali, maltretirali su me - kazala je i dodala da su je prilikom napada povredili.