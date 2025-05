"Danas sam ponovo intervjuisao Kanjea Vesta. Kao što sam i očekivao, s obzirom na to šta sam nedavno rekao o njemu, nije dugo trajalo niti je dobro prošlo", napisao je Morgan na Instagramu uz fotografiju Vesta sa ozbiljnim izrazom lica.

"Ovo je bio on neposredno pre nego što je izjurio kao velika beba, pre nego što sam stigao da ga pitam zašto je postao odvratan, Hitleroljubivi, nacistoidni, antisemitski s***nja."

"Već se ne slažem. To nije kontrast, ima mnogo ljudi i umetnika koji podržavaju ideju da neko može slobodno da izrazi ko je zapravo, i koji su prošli kroz rat sa bankama, napade od banaka — to je najbolji način da to opišem!", odgovorio je Vest zbunjujuće.