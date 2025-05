Klemen Slakonja, glumac, pevač i majstor imitacije iz Slovenije, osvaja Evroviziju kao nikada do sada. Samo nekoliko nedelja uoči nastupa na evrovizijskoj sceni u Bazelu sa svojom pesmom How Much Time Do We Have Left, Klemen je predstavio fantastičan video u kojem se transformiše u svakog pobednika Pesme Evrovizije od 2000. do danas. Sa svojom prepoznatljivom mešavinom talenta, humora i preciznosti, on odaje počast evrovizijskih legendi u poslednje dve decenije na način koji samo on može.