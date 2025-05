- Pokušala sam da imam decu, prosto nije išlo, zbog raznih razloga. Bilo mi je teško kada je taj period pokušaja okončan. Na skali teških životnih perioda prvo mi je smrt oca sa 20 godina, pa onda ovo. Po prirodi sam feniks i umem da se iščupam iz raznih problematičnih misli i situacija. Prvo sam upisala režiju, nisam mogla da sedim i čupam kosu sa glave, što je sve lako reći... Počela sam opet da snimam, završila režiju, i onda se slikanje samo nametnulo i pokupilo me. Sa slikanjem sam potpuno zacelila ranu koja je nastala nakon saznanja da neću moći da imam porod. Ne bih imala vremena da se bavim slikarstvom da sam imala dete, posvetila bih se odgajanju, i eto, možda je zbog toga trebalo da bude ovako. Čudni su putevi Gospodnji - govorila je glumica za Blic i dodala da zbog toga ne smatra sebe manje ženstvenom, ali da joj smeta jer je u društvo to i dalje "zabranjena" tema.

- To jeste danas činjenica, gledaju vas kao da ste manje žena ako nemate porodicu i familiju, decu i muža. Opet, sa druge strane, sve to pripada ženi i da bude majka i da ima decu i da bude udata i da ima karijeru, i ne vidim zašto to ne bi moglo da se spoji. Nema nijednog razloga da ne bude tako, a to nažalost nije uobičajena stvar. Žena je ili domaćica i supruga, ili ima karijeru. Ta podela u krugu porodice ali i na društvenim nivoima je jako bitna i ja se borim i svojom predstavom i novom ulogom protiv toga, to je negde moja mislija - rekla je glumica tada pa nastavila: