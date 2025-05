- Sve svoje emocije sam gutala i pokušavala da se predstavim kao isključivo jaka osoba , ne pokazujući slabosti. Onda sam se razbolela i počela da se drugačije odnosim prema svom telu , ali i da pronalazim vezu između emocija i zdravlja. Ranije, kada bi me neko mnogo povredio, ćutala sam i ništa nisam pokazivala. Ljudi su mislili da sam ja ljuta, a ja sam se pitala „Bože, kako niko ne vidi da sam ja nesrećna, kako mi niko ne priđe i ne pita me šta nije u redu sa mnom“. Niko mi nije prilazio a bila sam užasno nesrećna. Tek sam posle shvatila da su se ljudi plašili da ću ih pojesti ako mi priđu - počela je ispovest Mirjane Karanović i nastavila:

- Otišla sam na psihoterapiju da razgovaram o tome šta su moji problemi i sećam se da kada sam prvi put najboljoj prijateljici otkrila šta osećam i koliko sam zapravo slaba i koliko me pogađa šta su mi neki ljudi uradili, shvatila sam da ona neće prekinuti prijateljstvo sa mnom zbog toga. Mislila sam da će to što sam nekakva „cmizdrava jadnica“ oterati ljude od mene. Uvidela sam da je moguće da me neko prihvati i kao takvu - rekla je glumica.