Dugo se verovalo da su se "smuvali" na snimanju filma "Kuća iza borova", 2011. godine, a onda je Eva Mendes na Istagramu napisala: "Nismo se upoznali na setu. Magija je počela davno pre." Kad god da je počela, Rajan Gosling je tog trenutka postao persona non grata za jači pol, jer im je "oteo" predmet žudnje i boginju lepote, što su tek neki od komplimenata kojima već skoro tri decenije obasipaju zanosnu glumicu kubanskog porekla.

Najviše se ponosi projektima na kojima je glumila uz Goslinga. "On iz mene uspeva da izvuče nešto što mi pre nije bilo dostupno", objasnila je prelepa Eva, koja je u međuvremenu osnovala firmu za čišćenje i napisala knjigu za decu.

Na Instagramu glumica ima preko 6,6 miliona pratilaca, koji često umeju da postave i neko škakljivo pitanje ne nadajući se odgovoru. Međutim, jednu obožavateljku uspela je da iznenadi kada ju je pitala zašto ne deli više fotografija s Rajanom i poručila da želi da ih vidi zajedno na crvenom tepihu. Mnogi su verovali da će se to konačno desiti na premijeri filma "Barbi", u kojem je on igrao Kena.

"Kada kažem da mi je neprijatno da objavljujem slike, to je zato što ne volim da izlažem naš privatni život koji oboje veoma cenimo. Ipak, i dalje umirem od želje da napravim još jedan film s njim". Ono što ne želi je da privlači mnogo pažnje, a to bi se sigurno desilo kad bi se negde pojavili zajedno. Zapravo, bio bi to događaj godine.