Hotel iz snova, cena iz noćne more

Insajder iz Italije rekao je za "The U.S. Sun" kako iz: "Džef i Loren su rezervisali Grand Canal Suite, najveći koji hotel ima, i to je glavna tema u hotelu. Soba je spektakularna i ima čak i izlaz na terasu na krovu s pogledom na grad. Venčanje će biti ogroman događaj, a kaže se da će i Kardašijani biti gosti hotela, zajedno sa drugim poznatim ličnostima."