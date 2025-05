"Želela sam da poboljšam odnos s Bogom"

Za "El País" je rekla: "Imala sam zaista tešku godinu. Dogodile su se neočekivane stvari. Pročitala sam mnogo knjiga i mnogo sam radila na spoznavanju same sebe. Meditirala sam, mnogo se molila. Želela sam da poboljšam svoj odnos s Bogom i čvrsto povežem porodičnu celinu koju činimo ja i moja deca, moji blizanci."

"Probala sam sve vrste terapija"

"Rekla sam im: ‘Obećavam vam, ovo je težak period, ali videćete da ću, kad se završi, izaći jača i bolja.’ To sam im obećala – i ispunila. Sad to osećaju i oni, a meni to donosi ogroman mir." Od razvoda, kaže, fokusirala se na sopstvenu dobrobit i dobrobit svoje porodice.