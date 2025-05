Njena ćerka, Ana Sesilija, napisala je emotivnu poruku: „Izgubiti majku je jedna od najtežih stvari. Ako još uvek imate majku pored sebe, cenite je, jer izgubiti osobu koja vas je donela na svet zaista nije lako. Za sve vas koji se svađate sa majkom ili je ne slušate – nemojte to da radite. Jer dan posle svađe, ona će vam napraviti poseban doručak i reći: ‘Volim te, ćerko. Ti si mi sve.’ Niko nikada nije istinski spreman da izgubi svoju majku – onu koja mu je dala život. Moja mama mi je uvek govorila da me voli kad god je mogla. Svake večeri pre spavanja bi rekla: ‘Ćerko, volim te, u redu? Nikada to nemoj da zaboraviš.’ Zato cenite je, jer majka se dobija samo jedna. Volim svoju mamu celim svojim srcem.“