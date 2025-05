Pevačica Nina Žižić pojaviće se na predstojećoj pesmi " Evrovizije " i to nakon veoma turbulentnog izbora na Montesongu . Ova dama je na kraju izabrana kao zvanična predstavnica Crne Gore, ali taj put nije bio jednostavan.

"Treba da se priča o Montesongu, odlično je sto se kao festival vratio sa novim izvođačima. Što se tiče tih priča "Rekla-kazala", mi smo pre festivala slušali razne teorije zavere. Ima kolega koje su targetirali druge kolege, da im se namešta pobeda. Slušali smo i priču da se Mileni Vučić namešta pobeda, a posle se pokazalo da to nije istina. Nikome se nije namestilo ništa, bilo je onako kako je narod hteo. Nemoj da misliš da nisu zvali i nudili novac za pobedu. Kao što smo videli, pobedila je "NeonoeN" grupa. Nakon toga smo dobili i video snimak gde su izvodili tu pesmu pre dve godine, a to ih je izbacilo iz igre. Potputno logičan sled događaja je bio da drugoplasirani bude predstavnik Crne Gore", govorio je Danijel Alibabić direktor Montesonga.

- Imam veliku odgovornost. Pre 12 godina sam učestvovala na Evroviziji i tada je na meni bio teži deo pevački. Ovog puta idem pod svojim imenom i prezimenom. Koliko je odgovornost velika, toliko je i zadovoljstvo. Kada sam izašla na ovu scenu, osećala sam se fantastično. Crna Gora je smeštena sa predstavnicima San Marina u hotelu, ali još se nisam združila s njima. Kroz koncerte u Amsterdamu, Engleskoj i Španiji, najviše smo vremena provodili sa Stefanom (Princ od Vranje) i Markom Bošnjakom. To je nekako logično bilo - da se prvo sa njima povežemo. Smatram da to što nema više delegacija u našem hotelu može biti dobro, jer bi nam to oduzelo puno energije, a sada nam je potrebno da se fokusiramo", rekla je Nina za K1.