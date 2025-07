1. Manje vremena znači bolji fokus Kada je naš vozač usput pomenuo da 'zimi svakako treba više odmora', to je poljuljalo sve što sam znala o produktivnosti, dolazeći iz njujorške hustle kulture. Uprkos dugim i mračnim zimama, Finska ima jednu od najinovativnijih i najproduktivnijih ekonomija na svetu. Shvatila sam da kraći dani mogu da donesu fokusiranije sastanke, promišljenije projekte i prihvatanje činjenice da je zimska energija drugačija. Ne možete sve stići zimi i to je sasvim u redu.

Trenutno to živim kroz svoj sporedni projekat - AI alat za pričanje priča. Umesto maratonskih sesija za kreiranje sadržaja, koje me iscrpljuju, odvojim samo jedan sat, tri jutra nedeljno, da napravim nekoliko kvalitetnih objava, mejlova ili videa. Rezultat? Bolji sadržaj. Kada imate samo sat vremena, nema prostora za odlaganje ili preterano razmišljanje.

To vidim i u svom biznisu. Moj AI alat je počeo kao besplatan bot, bez ikakvog plana - samo želja da pomognem zajednici da bolje priča svoje priče. Bez marketinga, bez strategije rasta. Ljudi su ga zavoleli, počeli da ga preporučuju, pa su čak tražili da plate za korišćenje. Danas je to gotov proizvod i aktivna zajednica koja se sama razvija. Meni to pokazuje da u svetu opsednutom brojkama i trendovima, prava strast i iskrena priča zaista probijaju buku.

Na kraju putovanja, moja deca su rekla da im je to bio omiljeni deo - "Polarna svetlost!". To me podsetilo da uvek treba ostaviti prostor za prilagođavanje jer nekad ispadne i bolje nego što smo se nadali. I sama sam to iskusila prošle godine kada mi je propao plan za onlajn kurs. Taj neuspeh me je naterao da krenem drugim putem i razvijem AI alat za pričanje priča. Ono što je u početku izgledalo kao poraz, pretvorilo se u neočekivani uspeh.