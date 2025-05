Četiri žene, koje su se u tužbi od 50 miliona dolara identifikovale kao Džejn Do 1 do 4, tužile su ga za seksualno zlostavljanje, napad i rodno uslovljeno nasilje. Prva žrtva tvrdi da je radila za Robinsona u njegovom domu u Čatsvortu od januara 2023. do februara 2025. Radila je tokom vikenda kad bi ostajala sama sa Smokijem, koji ju je u nekoliko prilika seksualno zlostavljao.