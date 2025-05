Leksi 27, se pojavila u The Viall Files podcastu gde je pričala o svom viđenju Bruklina , kao i o vezi sa sinom Sindi Kraford, Preslijem Gerberom.

Kada ju je voditelj emisije pitao kako je to izlaziti sa "nepo bebama", Leksi je odgovorila:

"To je tako smešno, jer su to vrste porodica na koje sam navikla." Nastavila je: "Porodice koje su u industriji, koje jedni drugima daju savete, rade zajedno kad god mogu, koje su toliko bliske, putuju zajedno, žive zajedno, rade mnogo toga zajedno".

Odgovorila je: "Mislim da je on uvek bio samo Bruklinov otac. Odmah sam shvatila da to nije ništa specijalno, a zatim je on samo bio njegov otac".