Diva zlatnog doba italijanske kinematografije i nacionalno blago zemlje na Apeninskom poluostrvu ušla je u desetu deceniju života. Dan kada je Sofija Loren došla na svet, 20. septembar 1934, mnogi Italijani bi rado proglasili državnim praznikom. Neki bi verovatno rekli i da je biografija legendarne glumice ništa drugo do "dolce vita". Međutim, njen život nije uvek bio sladak...

Foto: Mikhail Ozerskiy / Sputnik / Profimedia, Publifoto / LaPresse / Profimedia, APEX / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Sofija Loren Foto: Mikhail Ozerskiy / Sputnik / Profimedia, Publifoto / LaPresse / Profimedia, APEX / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Zaljubila se u 22 godine starijeg sineastu i, mada su se mnogi protivili tom braku, odlučila da mu kaže "da". Bilo je to ono pravo "da", dok nas smrt ne rastavi. Dobili su dva sina i ostali zajedno do kraja njegovog života. Mnogi su lomili noge za lepoticom iz Napolija, ali njeno srce pripadalo je samo jednom čoveku.

Već decenijama živi na obali Ženevskog jezera i zahvaljuje Bogu što joj je "pružio priliku da se svakog jutra raduje novoj zori i izlasku sunca, a predveče da uživa u zalasku". Prošla je ceo put "od trnja do zvezda" i srećna je, kaže, što je uspela da pronađe ljubav svog života.

Da, to bi zaista mogla da bude moderna bajka o Pepeljugi, čija se sudbina radikalno promenila kada je upoznala svog princa. Sofijin princ, doduše, nije imao belog konja, ali joj je pružio sve. Na dlanu.

Kasnije je otkrio da je istog časa osetio njenu harizmu. Znao je da će se kamera zaljubiti u tu spontanu i šarmantnu devojku sa juga. Znao je sve, osim da će da se i sam ludo zaljubiti. Ali, ona je imala tek 16 godina, a on 38, plus ženu i decu.

Za početak, prezime Šikolone zamenio je zvučnijim i kraćim, Loren. Predložio joj je i da "ispravi" nos, ali to je Sofija, za razliku od novog prezimena, glatko odbila.

Eksplozivna afera sa Kerijem Grantom

Sofija je za to vreme imala nekoliko mladalačkih afera, između ostalih i sa kolegom iz Holivuda Kerijem Grantom, koja se odvijala tokom snimanja filma "Ponos i strast", 1957. Plamen koji je buknuo između njih dvoje bio je sličan onom koji ostaje posle nuklearne eksplozije – kratak, ali ubojit. No, iste godine stigla joj je ponuda za brak. Ne od zgodnog američkog glumca, već od Pontija, i to zajedno sa skupocenim brilijantom.