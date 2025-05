Bilo je to 1957. godine u zlatno doba Holivuda, kada je britanska glumica Ana Nigl pokucala na vrata svog cenjenog kolege Entonija Kvejla i ušla minut kasnije, gorko žaleći. Scena koju je zatkela bila je sledeća: Kvejl je ležao go na patosu kabine, dok je vesela, plava glumica poreklom iz Mađarske, Ža Ža Gabor sedela na njemu.

Iako je tvrdila da nikad nije marila za titulu i status, oni koji su je poznavali govorili su kako je Ža Ža Gabor "ginula" za to da je zovu princezom, vojvotkinjom do Saksonije, iako nije imala prava za to. Njen deveti muž, Hans Lihtenberg bio je sin bivše maserke i skromnog berlinskog policajca, pre nego princ. Ali to nije sprečilo Ža žu Gabor da mašta kako je ona princeza neke daleke zemlje.