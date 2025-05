Holivudska glumica Meril Strip (75) i njen partner Martin Šort (75), uslikani su kako se ljube tokom snimanja pete sezone serije "Only Murders in the Building" u Njujorku. Nedavno je osvanula vest da je Meril Strip posle razvoda braka od Done Gejmera pronašla sreću sa kolegom, a ova fotografija je dokaz da sve ide prirodnim tokom i da su u emotivnoj vezi 'više od godinu dana'.