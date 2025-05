The Telegraph je preneo da je reper optužen jer je „koristio svoj uticaj da prisili žene na višednevne seksualne zabave“ i ohrabrivao ih da ga zovu „Kralj“. Takođe je rečeno da su one koje nisu želele da učestvuju bile primoravane da uzimaju drogu ili su bile seksualno zlostavljane.

Navodi se da je Kombs unajmio mušku eskort osobu da ima seksualne odnose s njegovom bivšom partnerkom Kesi Venturom, dok je on to posmatrao iz ugla sobe, maskiran. Bivši eskort, Danijel Filip, izjavio je kao drugi svedok na suđenju da su te seanse znale da traju i do 10 sati.