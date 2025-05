Spenser Trejsi je bio tradicionalni Irac, rimokatolik do srži. Imao je suprugu Luiz i dvoje dece, među njima i sina Džona koji je rođen gluv, tragedija koja je dodatno udaljila supružnike. Iako davno otuđeni, nikada se nije razveo od Luize. Griža savesti bila je jača od svakog nagona.

Ketrin nije bila nalik nijednoj drugoj glumici svoje generacije - samosvesna, britka, glasna kada treba, a tiha kad boli. Otkako se pojavila 1932. godine, s 25 godina, pa do kraja karijere, trajala je bez kompromisa. Nosila je aristokratski akcenat koji su Amerikanci često doživljavali kao nadmen, kupala se u ledenoj vodi "da ojača duh", sama izvodila opasne scene jer nije verovala dublerkama, a živela minimalizam, bez mnogo šminke, nakita, pompe.

26 godina tajni

Upoznala je Trejsija na snimanju filma "Žena godine". Njihova ljubav planula je odmah, ali je bila svedena na tišinu - on je bio oženjen, otac dvoje dece, suprug žene koja je život posvetila njihovom gluvom sinu. Iako nikada nije napustio svoju ženu Luiz, ljubav između njega i Ketrin trajala je 26 godina.

Ipak, hemija koju su delili na platnu bila je gotovo opipljiva, u "Adamovom rebru", to je bilo više od glume. To je bila stvarnost u kadru. Trejsi joj nikada nije rekao da je voli, a ona je to tumačila jednostavno: