- Zgrabio me je i opipao po prednjem delu tela, pozadi, svuda unaokolo. Uhvatio me je nogama. Dodirnuo je sve, uključujući i moje grudi. Bila sam prestravljena, on se smejao - rekla je Ameli K. koja je tužila Depardjea, marta meseca ove godine, a pomenuta situacija dogodila se tokom snimanja filma 2021. godine.