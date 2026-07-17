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Pevač, tekstopisac, pesnik, glumac i reditelj Đorđe Balašević preminuo je 19. februara 2021. godine u rodnom gradu. Rođen je 11. maja 1953. godine u Novom Sadu, a njegov život obeležile su neizmerne sreće, ali nažalost i ogromne tuge.

Osim velikog umetničkog nasleđa, iza Đoleta je ostala porodica koja se i danas teško nosi sa gubitkom. Njegova supruga Olivera, ćerke Jovana i Jelena i sin Aleksa zauvek čuvaju uspomenu na supruga, oca i dedu, no, malo je poznato da imao sestru koja je davno preminula.

Olivera Balašević Foto: Nemanja Nikolić

Sestra Đorđa Balaševića zvala se Jasna i bila je starija od njega pet godina. Od njene smrti nikada se nije oporavio.

Naime, sve do trenutka kada je hospitalizovan zbog upale pluća, Đorđe je sa suprugom živeo u kući u kojoj je rođen, u Ulici Jovana Cvijića u Novom Sadu, koju je opevao i u svom hitu „Neki novi klinci“.

Međutim, Đorđe je stihove, osim Oliveri, posvetio i sestri, za koju je bio jako vezan.

Jedan od najtužnijih trenutaka u životu „Panonskog mornara“ bila je upravo Jasnina smrt, o kojoj nikada nije javno govorio jer mu je bilo suviše bolno, prenosi Zadovoljna.rs.

Đorđe Balašević Foto: Beta Dragan Gojic

O sestri Đorđa Balaševića jako malo se zna, ali iz njegovih pesama se može zaključiti da je bila udata, kao i da je imala ćerku. Pojedini mediji pišu i kako je upravo njoj kantautor posvetio pesmu „Naopaka bajka“.

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