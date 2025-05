- Glavna ideja nastupa je da prikaže priču o Orfeju i Euridiki. Orfej je imao dar za muziku, a njegova žena je umrla, pa je morao da siđe u podzemni svet da je spase. Koreografija i nastup pokazuju trenutak kad on stiže tamo, a igrači predstavljaju demone koji pokušavaju da zadrže Orfeja u podzemlju. Princ je veoma harzimatičan, vrlo pristojan i nežan čovek. Ideja je da se predstavi pakao i demoni koji ga vuku po sceni dok on krvari na sve strane. Bilo je izazovno uskladiti sve to sa njegovom prirodom, a opet pružiti tako tešku i dramatičnu izvedbu. Verujem da smo odradili dobar posao, ali na vama je da donesete konačan sud - rekao je Diego za "RTS", a Princ je na sve imao duhovitu opasku.