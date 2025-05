Dve glumačke legende igrale su zajedno čak u šest filmova, a sada će se ponovo družiti na crvenom tepihu na svečanoj ceremoniji otvaranja festivala, prenosi Figaro. Poslednji put kada su dvojica glumaca debitovala zajedno bilo je u filmu ''Killers of the Flower Moon'' reditelja Martina Skorsezea.

Po četvrti put za "Zlatnu palmu" boriće se i Ves Anderson sa filmom "The Phoenician Scheme" u kojem debituju Bil Marej, Džefri Rajt, Riz Ahmed i Mia Treplton. U trci je i Joakim Trir, koji ponovo sarađuje sa Renatom Reinsve u filmu "Sentimentalna vrednost", ali i Keli Rajhert, američka kraljica indi filmova, predstavljajući film "The Mastermind" koja govori o pljački iz prošlog veka, a u kojoj glumi Džoš O'Konor koji se takođe pojavljuje i u filmu "The History of Sound".