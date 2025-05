"Stalno smo u kontaktu i pričamo o svemu, čak i ako to ponekad mora da bude preko telefona", rekla je Monika za "Daily Mail" 2007. godine.

"Penelope je bila hiperaktivna. Nije ni spavala, ni jela. Ja sam bila mirna, staložena. Bila sam dobra devojčica... bar do šesnaeste ili sedamnaeste! Penelope je uvek bila klovn – glumila je, pevala, glupirala se – a ja sam je samo gledala. Sedela bih tiho i samo posmatrala svoju stariju sestru", ispričala je svojevremeno Monika za "Daily Mail".

Penelope je izjavila da im je moda prirodan spoj, s obzirom na to da su još kao deca zajedno sedele po kupatilima, listale modne časopise i prepravljale dizajne.

Monika je to potvrdila 2011: "Jednim pogledom znamo šta druga misli. Često se desi da u isto vreme pomislimo istu stvar, a da pre toga uopšte nismo razgovarale o tome". Takođe pomaže i to što imaju sličan ukus kada je odeća u pitanju.

"Želela sam da postanem majka, čak i ako to znači da ću to uraditi sama. Bila je to moja odluka, doneta iz ljubavi i dubokog razmišljanja", rekla je glumica za španske medije nakon rođenja naslednice.