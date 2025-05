Marko Bošnjak, rođen u mostaru, privukao je pažnju javnosti još 2016. godine kada je kao dečak nastupao u šou programu "Pinkove zvezdice" . Regionalnu publiku osvojio je sa samo 11 godina, a posebno se istakao pesmom "Što te nema", kada je svojim nastupom rasplakao i neke članove žirija. Javnost je oduševio i izvedbom pesme Zdravka Čolića "Kao moja mati", ali i "One Night Only" od Dženifer Hadson.

Nasmejao publiku do suza

Publiku je tada posebno nasmejao imitirajući članove žirija, a to mu je, kako je i sam napisao tada u opisu videa na Fejsbuku, bio "jedan od najzabavnijih trenutaka na tom takmičenju". "E, to je Marko o kojem mi pričamo", rekli su mu tada oduševljeni članovi žirija.

2022. prvi put na Dori

"Ali ja, kao fanatik Evrovizije, to gledam potpuno drugačije i za mene to nije običan festival na koji ideš da bi promovisao pesmu. Ja to shvatam deset puta ozbiljnije i zbog toga me toliko pogodilo što nisam pobedio tada, jer sam jedan od onih koji znaju kada je koja država pobedila, koja je zemlja pevala koju pesmu, kakav je sistem glasanja", rekao je Marko.