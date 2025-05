Mnogi ljubitelji Evrovizije smatraju da će ovogodišnje, 69. izdanje, muzičkog takmičenja, koje se održava u Bazelu, biti jedno od najbizarnijih i najprovokativnijih do sada. Dok su gledaoci već navikli na neobične kostime i ekscentrične nastupe, ovogodišnji izvođači podižu lestvicu ludila - i neukusa, piše The Sun.

Organizatori u strahu

Neprimereni stihovi?

Takođe, Finkinja Erika Vikman (32) u lateksu će izvesti ples koje je mnoge podsetio na ples oko šipke , a dok peva pesmu "Ich Komme" (Dolazim) izgovara stihove: "Pun si izdržljivosti, udari me opet, uhvati me za zadnjicu... Kad želiš još ljubavi, samo vikni 'još jednom', bejbe, ja dolazim."

Australijski predstavnik Go-Jo nastupa s pesmom "Milkshake Man", punom seksualnih aluzija poput: "Dođi i uzmi gutljaj iz moje posebne čaše, čuo sam da ti treba malo podizanja", a u refrenu nastavlja: "Vidim da želiš da okusiš moj milkšejk." Ni on ne ostaje obučen - u jednom trenutku skida majicu, a istim putem ide i jermenski predstavnik Parg, koji pesmu "Survivor" izvodi go do pasa.