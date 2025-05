Foto: Nderim Kaceli / Shutterstock Editorial / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Ukupno je 25 zemalja učesnica je omogućilo onlajn-glasanje. To su: Australija, Azerbejdžan, Belgija, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Grčka, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Izrael, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Nemačka, Holandija, Poljska, Slovenija, Španija, Švajcarska i Ukrajina.

Onlajn-glasanje je omogućeno za netakmičarske zemlje (Rest of the World), među kojima su i bivše države učesnice, tako da za svoje favorite mogu da glasaju i Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Bugarska, ali i SAD, Kanada, Novi Zeland, Meksiko, Čile, Brazil…

Pravo glasanja u 1. polufinalu 13. maja ima 15 država učesnica sa Italijom, Španijom i Švajcarskom, dok će u 2. polufinalu 15. maja pravo glasa imati 16 država učesnica plus Francuska, Nemačka i UK. Glasovi netakmičarskih država u polufinalima i finalu računaće se kao glasovi jedne dodatne države (Rest of the World).