Evropa će večeras izabrati najbolju pesmu Evrovizije 2026. I dok svi željno iščekuju da vide ko će poneti trofej i kako će se plasirati momci iz grupe Lavina sa numerom "Kraj mene", tenzije ne jenjavaju.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup grupe Lavina:

Niški bend Lavina zatvorio je prvo polufinale Evrovizije 2026 brutalnim metal nastupom, a frontmen Luka Aranđelović privukao je pažnju glasom i kostimom teškim 20 kilograma.

Poslednjih godina se dosta spekuliše oko učešća Izraela na Evroviziji, te su Irska, Španija, Holandija, Slovenija i Island odlučile da se povuku. Međutim, mnogo veći skandal odigrao se pre četiri godine.

Evrovizija 2022. godine ostaće upamćena ne samo po muzičkim nastupima, već i po jednom od najvećih skandala u istoriji takmičenja. Šest zemalja je uhvaćeno u pokušaju međusobnog nameštanja glasova, što je dovelo do drastičnih promena u pravilima i načinu glasanja.

Koje zemlje su bile uključene?

Srbiju je tada predstavljala Konstrakta, a u galeriji se podsetite njenog nastupa:

Konstrakta na Evroviziji 2022.

Evropska radiodifuzna unija (EBU) otkrila je nepravilnosti u glasanju žirija sledećih zemalja tokom druge polufinalne večeri:

Azerbejdžan

Gruzija

Crna Gora

Poljska

Rumunija

San Marino

Analiza je pokazala da su žiriji ovih zemalja sistematski dodeljivali visoke ocene jedni drugima, što je ukazivalo na dogovoreno glasanje.

Kako je otkrivena manipulacija?

EBU je, uz pomoć nezavisnog partnera za glasanje, identifikovala "nepravilne obrasce glasanja" među ovim zemljama. Na primer, četiri od šest žirija su ostale pet zemalja rangirale u svojih top pet, što je statistički malo verovatno bez prethodnog dogovora.

Posledice i reakcije

Konstrakta je 2022 bila naš predstavnik

Kao odgovor na otkrivene nepravilnosti, EBU je poništila glasove žirija ovih zemalja u drugom polufinalu i velikom finalu, zamenivši ih agregiranim rezultatima zasnovanim na istorijskim obrascima glasanja sličnih zemalja.

Nacionalne televizije pogođenih zemalja izrazile su nezadovoljstvo odlukom EBU-a, zahtevajući dodatna objašnjenja i veću transparentnost u procesu glasanja.

Promene u pravilima

Ovaj skandal je podstakao EBU da pooštri pravila glasanja, uključujući:

Strožu kontrolu i monitoring glasanja žirija

Mogućnost diskvalifikacije zemalja koje pokušaju da manipulišu glasovima

Povećanu transparentnost u objavljivanju rezultata glasanja Kako se glasa ove godine

Fanu crtaju zastavu Srbije na obrazu na Evroviziji

Ova godina donosi stari princip – o finalistima će ponovo odlučivati kombinacija glasova žirija i publike, sistem koji je bio na snazi do 2022. godine. To izaziva veliko negodovanje publike, budući da se očekuju manipulacije.

Pored toga, uvedene su sledeće novine:

Nacionalni žiriji su prošireni sa pet na sedam članova, od kojih dvoje moraju biti starosti između 18 i 25 godina.

Članovi žirija moraju potpisati dokument o nepristrasnosti i zabrani dogovaranja i deljenja informacija.

Zanimanja članova žirija sada obuhvataju širi krug profesionalaca radi veće objektivnosti.

Od ove godine, sa jednog broja telefona ili jedne bankovne kartice biće dozvoljeno maksimalno 10 glasova, umesto dosadašnjih 20, koliko je važilo do prošle godine.

Glasanje će biti omogućeno putem telefona, aplikacije, i onlajn-platforme ESC.vote, a pravo glasa imaće i publika iz država koje se ne takmiče (ostatak sveta) u dva posebna kruga. Napeto u finalu

Finale će otvoriti Danska, koju predstavlja Seren Torpegor Lun sa numerom „Før vi går hjem“, dok će poslednja na scenu izaći Austrija, ovogodišnji domaćin takmičenja, sa izvođačem Kozmo i pesmom „Tanzschein“.

Foto: Printscreeen/eurovisionworld.com

Kompletan redosled nastupa u finalu Evrovizije 2026

Danska – Seren Torpegor Lun, „Før vi går hjem“ Nemačka – Sara Engels, „Fire“ Izrael – Noam Betan, „Michelle“ Belgija – Esila, „Dancing on the ice“ Albanija – Alis, „Nân“ Grčka – Akilas, „Ferto“ Ukrajina – Leleka, „Ridnym“ Australija – Delta Gudrem, „Eclipse“ Srbija – Lavina, „Kraj mene“ Malta – Ejdan, „Bella“

Finalisti Evrovizije

Češka – Danijel Žiška, „Crossroads“ Bugarska – Dara, „Bangaranga“ Hrvatska – Lelek, „Andromeda“ Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, „Eins, zwei, trei“ Francuska – Monro, „Regarde“ Moldavija – Satoši, „Viva Moldova“ Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, „Liekinheitin“ Poljska – Alicja, „Pray“ Litvanija – Lion Seka, „Sólo quiero más“ Švedska – Felicija, „My system“ Kipar – Antigoni, „Jalla“ Italija – Sal da Vinči, „Per sempre si“ Norveška – Jonas Lov, „Ya ya ya“ Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, „Choke me“ Austrija – Kozmo, „Tanzschein“

Video: Skandal na konferenciji uoči drugog polufinala Evrovizije