Njegova rečenica: "Are you talking to me?" u klasiku "Taksista" u kojem je Robert De Niro (81) igrao ulogu Travisa Biklea - jednog od najslikovitijih likova u istoriji kinematografije, danas je deo popularne kulture. Znaju je svi, ali treba reći i to da je taj film davne 1976. godine nagrađen Zlatnom palmom upravo u Kanu, a glumac se - nakon što je 2011. godine bio član i predsednik žirija festivala, a godine pre član glumačke ekipe na premijeri filma "Ubice cvetnog meseca" - ove godine trijumfalno vratio na mesto na kom se ispisuje filmska istorija.