- Kaže mi: "Tamo je Dastin Hofman " . Pogledao sam i stvarno je bio on, s kapom na glavi. Tada je igrao u "Smrti trgovačkog putnika" i naručivao je hranu za poneti - prepričao je Kruz, a prenosi Variety.

- Ako nećeš ti, ja ću mu prići i reći ko si - zapretila mu je, a on joj je odgovorio: - Ne zna on ko sam ja, to će biti jako neugodno.