- Moj otac je pevač, doduše nikad se nigde nije eksponirao, nije poznat u muzičkom svetu, prosto ima lep glas. Majka je pevala od hora do raznih zabava. Brat je dugo bio profesionalno u muzici, pored pevanja svira i gitaru. Roditelji su zaslužni za moj talenat, od njih sam dobio dar. Na neki način on me je uveo u svet muzike. To me je zaintrigiralo da počnem i sam da se bavim ovim poslom - ispričao je Princ svojevremno za "Grand", pa nastavio: