Nekoliko evropskih zemalja pozvalo je na bojkot Evrovizije 2026 ukoliko se Izrael bude takmičio iduće godine.

Španija, Irska, Slovenija, Holandija i Island zapretili su da neće poslati predstavnike na takmičenje u Beč sledećeg maja ako se Izraelu dozvoli učešće.

Holandska radiotelevizijska stanica Avrotros opravdala je svoju odluku navodeći "ozbiljna kršenja slobode" koja Izrael čini u Gazi. Pomenuta kuća je takođe optužila Izrael da je počinio "dokazano mešanje tokom prošlog izdanja, upuštanjem u političku manipulaciju događajem".

Evrovizija 2026 Foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Juval Rafael predstavljala je ove godine Izrael na Evroviziji i osvojila je drugo mesto za svoju državu na takmičenju prema glasovima publike.

Iako pravila Evrovizije striktno zabranjuju političke poruke, prisustvo Izraela i ove godine izazvalo je burne reakcije, proteste i zahteve da se zemlja isključi iz takmičenja. Zbog svega toga, izraelska delegacija je u maju ove godine u Bazel stigla spremna na sve – pa i na moguće zvižduke iz publike, koji su viđeni i tokom prošlogodišnjeg takmičenja.

Preživela masakr na festivalu, pa pevala za milione

Juval Rafael nije sanjala da će se ikada naći na evrovizijskoj sceni. Poslednji veliki muzički događaj kojem je prisustvovala bio je Nova festival u Izraelu, 7. oktobra 2023. godine – kobnog dana kada je preživela masakr u kojem su Hamasovi militanti ubili stotine ljudi.

Na svom prvom rejv festivalu na otvorenom, Juval se našla usred napada – rakete su letele iz Gaze, a naoružani napadači počeli su da pucaju po okupljenima. Sklonila se sa grupom ljudi u betonsko sklonište pored puta, gde su napadači bacili bombe i otvorili vatru. Samo 11 ljudi je preživelo. Juval je osam sati ležala pod mrtvim telima, praveći se da je mrtva, dok pomoć nije stigla.

U galeriji pogledajte kako je Juval Rafael predstavila Izrael na Evroviziji 2025:

1/6 Vidi galeriju Juval Rafael, Evrovizija 2025. Izrael Foto: nearchos / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Pesma nade – dok joj geler još stoji u nozi

Pesma kojom je Juval predstavila Izrael na Evroviziji nosi simboličan naziv – „Novi dan će svanuti“ (New Day Will Rise). Ovo je bio njen prvi veliki nastup u karijeri, koju je odlučila da započne nakon što je preživela tragediju.

„Poželela sam sebi da budem srećna i da cenim dar koji sam dobila – život. Hoću da živim punim plućima“, rekla je.

I dalje u nozi nosi geler iz napada, ali to je ne sprečava da peva iz sve snage. Tokom promotivne kampanje nije govorila o svom iskustvu, jer su političke poruke na Evroviziji strogo zabranjene. Ipak, Juval je ranije o svemu svedočila pred Ujedinjenim nacijama.

Politički pritisci, protesti i bezbednosna upozorenja

Bezbednosna služba Izraela upozorila je svoje državljane da ne nose izraelska ili jevrejska obeležja tokom takmičenja zbog mogućih incidenata. Tokom otvaranja festivala u Bazelu u maju ove godine, izraelska delegacija prijavila je pro-palestinskog demonstranta koji je, prema njihovim tvrdnjama, gestikulirao pretnju i pljunuo ka delegaciji.

Evrovizija je, s druge strane, pozvala na mir i zajedništvo:

„Razumemo zabrinutost i podeljena mišljenja, ali Evrovizija mora ostati univerzalni događaj koji spaja ljude kroz muziku.“

Bila spremna na zvižduke

Juval Rafael, Evrovizija 2025 Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Prošle godine u Švedskoj, izraelska delegacija je prijavila da je dobijala pretnje smrću, a kada su Eden Golan i plesači izlazili na binu neki iz publike su im zviždali.

"Očekujem slično", priznala je Rafael za BBC neposredno pred nastup na Evroviziji.

Kako je otkrila delegacija je bila spremna na sve, tako da su uradili nekoliko proba sa snimljenim zviždanjima i negodovanjima u pozadini kako bi mogla da vežba i bude spremna ako je budu ometali.

Upitana da li je to uznemirujuće, rekla da je imala mnogo emocija koje je ostavila po strani da bi ostala usredsređena.

"Stvarno mislim da nosim veliki teret na plećima, imam veoma veliku odgovornost. Mnogo je ljudi u Izraelu koji nešto očekuju", izjavila je Rafael tokom trajanja Evrovizije.

