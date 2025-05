Veza Ane de Armas (37) i T oma Kruza (62) za mnoge nije iznenađenje jer kubansko - španska glumica ima manir da se zabvalja sa starijim, uticajnijim muškarcima dok američki glumac poslednjih godina započinje veze sa znatno mlađim ženama. Možda nije iznenađenje, ali je svakako kontroverza, najviše zbog njegove prošlosti i spone sa Sajentološkom crkvom. Zanosna brineta nije komentarisala taj odnos, sve do sad.

Tom Kruz se priklonio sajentolozima nakon što se venčao sa Mimi Rodžers koja je to i inicirala. Razveli su se jer je Sajentološka crkva odlučila da je Nikol Kidman bolji izbor za njega, kako su tvrdili bivši članovi.

Nakon Kruzovog razvoda od Kidmanove, počele su da kruže priče da su visoki članovi Sajentološke crkve organizovali "audicije" da bi pronašli Tomu novu suprugu. U knjizi Going Clear autora Lorensa Rajta navodi se da su među potencijalnim kandidatkinjama bile Džesika Alba, Skarlet Johanson i Linzi Lohan. Glumica Anet Johansen tvrdila je da je ispitivana o svom seksualnom životu tokom tog procesa. Sajentološka crkva je sve to negirala. Ali se sada sumnja da je Ana bila izložena takvom odabiru.

"Definitivno radimo na mnogo toga. Ne samo na jednom, nego na nekoliko projekata sa Dagom Limanom, Kristoferom Mekvarijem i, naravno, Tomom. I jako sam uzbuđena", izjavila je Ana de Amras koja promoviše film "Iz sveta Džona Vika: Balerina” (From the World of John Wick: Ballerina).