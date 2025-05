Portparol je rekao za TMZ: "Iako Džastin nije među žrtvama Šona Kombsa, postoje pojedinci kojima je on zaista naneo štetu. Skretanje fokusa sa ove stvarnosti umanjuje pravdu koju ove žrtve s pravom zaslužuju."

Prošle godine, pojavio se video snimak na kojem Didi i Džastin provode "48 sati zajedno". Fanovi na mreži su snimak nazvali uznemirujućim s obzirom na razliku u godinama od 24 godine između njih dvojice, naročito što je Džastin tada imao samo 15 godina. Džastin je takođe pevao na Kombsovom albumu iz 2023. godine "The Love Album: Off The Grid", zbog čega izvori sada kažu da pop superzvezda duboko žali.