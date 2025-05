Vesna Dragojević , udovica legendarnog pevača Olivera Dragojevića , progovorila je o njihovom braku, prevarama koje je pretrpela, porodičnom životu i ljubavi koja je trajala više od četiri decenije. U emotivnoj ispovesti za Gulijanovu večernju emisiju Radio Dalmacije, Vesna je otkrila detalje koje javnost do sada nije znala.

Oliver je menjao žene svaki dan

Foto: printscreen/youtube/ Oliver Dragojević Crorec Official, printscreen/youtube/Croatia Records

– Bila je jedna Jelena, znam je. Svaki dan je menjao te žene. Imao ju je ispod ruke, i pratio me. I to je trajalo desetak dana. I jednog dana je sedeo u gradskoj kafani sam. Smeje se i kaže: „Sinjorina, ti si mi nešto poznata!“ A ja mu kažem: „Znaš me, jer si mi iza leđa već deset dana“ – ispričala je Vesna, ne skrivajući ni gorčinu ni humor kojim je naučila da se nosi s takvim situacijama.