Iako je istakla da se nadala da će imati bar troje dece, sin Duške Vučinić vredi za četvoricu, otkriva njegova mama.

Slušaj vest

O životu voditeljke Duške Vučinić, koja je poznata po komentarima sa Evrovizije o kojima se govori i mesecima posle takmičenja, se o privatnom životu malo zna. Duška je u svom drugom braku sa Srđanom Lučićem, s kojim je pre 26 godina dobila sina Aleksu.

"Oba supruga upoznala sam na Trećem kanalu. Prvi put sam se udala sa 24 godine. Brak je potrajao tri i po godine, a ubrzo sam se i drugi put udala za Srđana, s kojim sam dobila sina Aleksu. Obojica muževa su mi danas beskrajno bliski prijatelji. Velika su mi podrška, kao i ja njima. Ponosna sam što sam odnegovala takav odnos", rekla je Duška u ispovesti za Kurir.

Pogledajte u galeriji kako izgleda sin Duške Vučinić:

1/7 Vidi galeriju Aleksa Lučić - sin Duške Vučinić Foto: printscreen/instagram/duskavucinic

Iako je istakla da se nadala da će imati bar troje dece, sin Duške Vučinić vredi za četvoricu, otkriva njegova mama:

- Ima jedna stvar za koju sam isključivo ja kriva, a to je što nisam više dece rodila. Mislila sam da ću imati troje-četvoro dece. To je tako, prosto, kad si jedinica pa imaš potrebu da praviš veliku porodicu i da toj deci omogućiš da sutra imaju sa kim da podele i lepo i ružno. Ali rodio se Aleksa, pa volim da kažem da ih je četvorica, pošto je dupli Blizanac - rekla je Duška, a preneo Story.

- Okolnosti pod kojima sam se i tada porađala, bilo je jedno neprijatno vreme, vreme bombardovanja i moje trudnoće. Porađala sam se za vreme bombardovanja kad su nas gađali grafitnim bombama. Sećam se da nije bilo ni struje i baš je bilo neprijatno. Rodila sam, hvala bogu, živo, zdravo dete i sve je proteklo kako treba, u nenormalnim uslovima naravno, ali okej.

Duška Vučinić Foto: Printscreen/RTS

- To mu je bila želja od njegove pete godine. Strast prema toj profesiji je bila toliko izražena da sam ja već u njegovoj 10. godini shvatila da moram da ga podržim u njegovoj nameri, jer on zaista želi da bude pilot. I, zaista sam ga maksimalno podržavala, kao i njegov otac. Meni su rekli razni kapetani da je to specifična ljubav. I da to školovanje, koliko god je skupo, nekako se izdrži. To je ulaganje u budućnost svog deteta.

- Osluškivala sam tog dečaka koji je na kraju uspeo u tome. On još ne leti komercijalne letove i ja očekujem da će se to desiti u narednih nekoliko meseci. Biću u prvom avionu kojim će on upravljati. Imam toliko poverenja u njegovu sposobnost jer je on jedan stabilan lik i to je pokazao u mnogim drugim životnim situacijama i okolnostima, zaključila je ponosna majka.

Duška Vučinić Foto: Kurir Televizija

Poznato je da pripadnice lepšeg pola nisu imune na pilote, a priča se da Duškinog sina devojke ne ostavljaju na miru.

Ne voli da joj kopaju po životu

- Ne čitam i ne pratim šta se o meni piše, ali mi bliski ljudi uz osmeh ponešto prenesu. Ima tu raznih duhovitih komentara i slika, i to je potpuno u redu, meni je to simpatično. Naravno da nije prijatno kada vam kopaju po privatnom životu, ali ove godine toga nije bilo. U jednom trenutku pomislila sam da sam bila predosadna, ali sam se prisetila nekih komentara i shvatila da ipak nisam - ispričala je Duška Vučinić svojevremeno za "Hello".

Bonus video: Duška Vučinić na koncertu Roda Stjuarta