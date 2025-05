Ovogodišnji Kanski festival razlikuje se od prethodnih po novim modnim pravilima. Pre svega, golotinja je strogo zabranjena. No, to što više ne može "dekolte na izvol'te" ne znači i izostanak šokantnih izdanja... Tako je, na primer, manekenkaMičel Akat bila zakopčana do grla, ali je na grudima imala – glavu leoparda, u skladu sa dezenom od glave do pete.