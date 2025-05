Džej Džej zapravo pohađa Univerzitet za muziku i umetnost u Beču, a pohađao je i školu opere u Bečkoj državnoj operi.

Austrijski predstavnik za Pesmu Evrovizije 2025. godine je jedan od favorita za pobedu na ovogodišnjem takmičenju koje se održava u Bazelu, u Švajcarskoj.

Dvadesettrogodišnji umetnik austrijsko-filipinskog porekla, poznat pod umetničkim imenom JJ, pravog imena Johanes Pič (Johannes Pietsch), možda je poznat i gledaocima u Velikoj Britaniji jer se pojavio u emisiji The Voice 2020. godine. Pič je stigao do nokaut faze takmičenja, gde mu je mentor bio član grupe Black Eyed Peas, will.i.am, nakon što ga je impresionirao svojom izvedbom pesme "The Sound of Music" na audiciji. Jedan od pevačevih roditelja je Austrijanac i radi kao IT specijalista, dok je drugi sa Filipina i kuvar je. Tečno govori brojne jezike Pored nemačkog, Džej Džej tečno govori engleski, francuski, a takođe i tagalog, poštujući svoje filipinske korene.

Ovako je izgledao nastup Austrije na Evroviziji:

Ko je Johanes Pič

Pevač, rođen u Beču, a odrastao u Dubaiju, na Evroviziji se predstavio sa snažnom baladom o raskidu pod nazivom “Wasted Love”, koja kombinuje pop i operu, a kulminira eksplozivnim tehno ritmovima. Pič se nadao da će krenuti stopama druge austrijske pobednice Evrovizije, drag ikone Končite Vurst, koja je 2014. godine osvojila trofej mikrofona pesmom “Rise Like A Phoenix”. Studira opersku muziku. Po načinu pevanja vidi se da iza njega stoje godine iskustva. Džej Džej zapravo pohađa Univerzitet za muziku i umetnost u Beču, a pohađao je i školu opere u Bečkoj državnoj operi.

- Oduvek sam bio okružen muzikom – ona je ogroman deo mog života, otkad znam za sebe. Počeo sam da pevam vrlo rano, i vremenom sam shvatio da mi je izražavanje kroz muziku najprirodnije. Počeo sam da nastupam u školi i na lokalnim događajima, a onda sam krenuo da pišem svoje pesme. Tada sam znao da želim da se bavim muzikom profesionalno - rekao je za Independent.

Govoreći o tome kako je došao do toga da predstavlja Austriju na ovogodišnjoj Evroviziji , kaže da je ceo proces bio nabijen emocijama:

- Zaista neverovatna čast! Sve je počelo kada sam poslao svoju pesmu i prošao kroz proces selekcije. Kada su mi rekli da ću predstavljati Austriju, bio sam preplavljen emocijama, naravno u pozitivnom smislu. To je ogromna odgovornost, ali i ostvarenje sna. Ponosan sam što mogu da svoju muziku predstavim na ovako velikoj sceni i podelim je sa Evropom i svetom - dodao je ovaj mladić pred takmičenje i otkrio kako bi želeo da proslavi pobedu na Evroviziji.

Ovako je zvezda Evrovizije izgledala u takmičenju The Voice:

-Ako pobedim – vau, verovatno bih prvo zaplakao! A onda bih sigurno proslavio sa svojim timom, prijateljima i porodicom koji su me podržavali na svakom koraku. Možda napravimo ogromnu žurku, đuskamo celu noć i pojedemo previše torte. Ali iskreno, već sada osećam da je sam ovaj doživljaj ogromna pobeda - rekao je neposredno pred finale.

Koje je značenje i inspiracija iza pesme “Wasted Love”?

Wasted Love govori o emotivnim posledicama veze koja nije uspela, o bolu kada nekome daš svoje srce, a on to ne ceni istinski. To je lična i iskrena pesma, ali mnogi mogu da se poistovete s njom. Ali ujedno govori i o pronalaženju snage u ranjivosti i o ličnom rastu kroz takvo iskustvo.

Srpkinja mu je napisala pesmu:

Autori pesme su Johanes Pič, Tomas Tarner i Teodora Špirić, poznatija pod umetničkim imenom Thea Devy. Teodora Špirić već je iskusila svetla evrovizijske scene, kada je zajedno s pevačicom Selinom-Marijom Edbauer, poznatijom kao Salena, predstavljala Austriju 2023. godine s pesmom "Who The Hell Is Edgar?"

