Poslednji put kada se ovakav slučaj dogodio bio je 2013. godine. Tada je nastupalo pet zemalja iz regiona, a zanimljivo je da je i tada Crnu Goru predstavljala Nina Žižić, i to u saradnji s duom Who See.

Njihovu pesmu "Igranka" tada su koštali glasovi žirija, koji su je smestili na 14. poziciju, dok ju je glasanje publike stavilo na čak četvrto mesto. Međutim, ukupno gledajući, Who See i Nina završili su kao dvanaesti. Jedno mesto iznad njih pripalo je Srbiji, koju je predstavljao za tu posebnu priliku osnovan trio Moje 3 , koji su činile Sara Jo, Nevena Božović i Mirna Radulović . I dok Radulović danas nastupa po manjim gažama, Sara Jo i Nevena Božović ostvarile su respektabilne karijere.

Poslednje mesto u prvom polufinalu Evrovizije 2013. pripalo je slovenačkoj predstavnici Hani Mancini s pesmom "Straight Into Love", koja se nakon katastrofe u Malmeu povukla s muzičke scene. Muzici se vratila u decembru 2024. s pesmom "What You Are", a u međuvremenu je u privatnom životu imala uspona i padova.