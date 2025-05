Dok mu kladionice predviđaju pobedu u Bazelu, on otkriva kako se opušta i koliko mu znači Teodora Špirić, koja je u njegovom timu a sa kojim gaji prijateljske odnose.

- Smiruje me. Najbolja je osoba. Veoma sam srećan što je uz mene - rekao je pevač dok je Špirić dodala da su godinama prijatelji, ali nisu radili do prošlog avgusta kada se Džej Džej javio i pitao da li bi da mu napiše pesmu.

- To je tako dobro. Napravila mi je i pred odlazak u Bazel. Voleo bih da dođem u Beograd, da vidim grad. Nikad nisam bio - rekao je muzičar.

Teodora je rođena u Beču 12. aprila 2000, poreklom je iz Srbije, te poseduje i austrijsko i srpsko državljanstvo. Domaćoj publici poznata je i po nastupu na Pesmi za Evroviziju 2020. godine, kada je s pesmom "Sudnji dan" stigla do finala i osvojila 10. mesto.

Teodora Špirić već je iskusila svetla evrovizijske scene, kada je zajedno s pevačicom Selinom-Marijom Edbauer, poznatijom kao Salena, predstavljala Austriju 2023. godine s pesmom "Who The Hell Is Edgar?"