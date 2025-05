Do proglašenja pobednika Evrovizije 2025 . brojimo sitno, a prethodnih dana već su se izdvojili neki od favorita kako publike, tako i kladionica . Ne bi čudilo da se prvim mestom okiti Švedska koja je ponovo imala sluha da na muzičko takmičenje pošalje sjajnu numeru. Grupu KAJ čine Kevin Holmström, Axel Åhman i Jakob Norrgård, a zanimljivo je da su oni „švedsko-govoreći“ umetnici iz Finske, tj. pripadnici švedske manjine u Finskoj.

Švedska je inače jedna od najuspešnijih zemalja u istoriji Evrovizije – pobedila je čak sedam puta, i to 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015. i 2023. godine, a sve ukazuje na to da bi i 2025. mogla biti njihova godina.

Norveška – Kyle Alessandro – "Lighter" Albanija – Shkodra Elektronike – "Zjerm" Švedska – KAJ – "Bara bada bastu" Island – Væb – "Róa" Holandija – Claude – "C’est la vie" Poljska – Justyna Steczkowska – "Gaja" San Marino – Valentina Monetta – "Echoes" Estonija – Tommy Cash – "Espresso Macchiato" Portugal – Napa – "Deslocado" Ukrajina – Ziferblat – "Bird of Pray"

Španija – Melody – "Esa diva"

Italija – Lucio Corsi – "Volevo essere un duro"

Velika Britanija – Remember Monday – "What the hell just happened?"

Francuska – Louane – "Maman"

Nemačka – Abor & Tynna – "Baller"

Švajcarska – Zoë Më – Voyage