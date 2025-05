Poznato je da će Bejbi Lazanja na scenu stati s ekscentričnim Fincem koji je Evropu zaludeo 2023. godine pesmom "Cha Cha Cha", te da će izvesti svoju novu pesmu "#eurodab".

Slušaj vest

Iako se Hrvatska ove godine nije plasirala u finale Evrovizije, u finalu će ipak zapevati jedan Hrvat! Brojni fanovi Evrovizije nestrpljivo iščekuju da na scenu stane Bejbi Lazanja, koji je prošle godine bio miljenik publike.

Iako su se Hrvati nadali da će ove godine baš oni biti domaćini Evrovizije, Bejbi Lazanja će ipak ponovo uneti radost u domove regionalnih ljubitelja Evrovizije. U velikom finalu nastupiće baš on, muzičar koji je učešćem na prošlogodišnjoj Evroviziji osvojio srca publike širom Evrope.

Foto: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Profimedia

Do poslednjih trenutaka nije se znalo da će muzičar iz Istre nastupiti baš u finalu, što je i on sam komentarisao sumnjom u to da je organizatorima Evrovizije neko otkazao nastup u poslednjem trenutku. Ipak, Bejbi Lazanja je ponovo dobio "svojih pet minuta" na evrovizijskoj sceni, i to baš u finalnoj večeri.

Poznato je da će na scenu stati s ekscentričnim Fincem koji je Evropu zaludeo 2023. godine pesmom "Cha Cha Cha", te da će izvesti svoju novu pesmu "#eurodab".

"Velika mi je čast da radim s Bejbi Lazanjom – on je sjajan čovek! Pesma je jako uzbudljiva i puna iznenađenja", poručio je Kaarija.

"Sećam se kako sam gledao Kaariju 2023. i mislio da je najkul tip ikada. Neverovatno je pomisliti da sada imamo zajedničku pesmu i da ćemo zajedno nastupiti na najvećoj sceni i publici priuštiti pravu eksploziju", rekao je bejbi lazanja.

"One more time for all the good times"

Ipak, na društvenim mrežama sada se proširio video koji pokazuje da nova pesma nije jedina koju će Bejbi Lazanja i Kaarija izvesti! Sa scene u Bazelu večeras će se oriti i "Rim Tim Tagi Dim", pesma kojoj je tako malo nedostajalo da dovede sve te evropske pevače u Hrvatsku...

Video: Da li se Evrovizija promenila?