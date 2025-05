Norveška - Kyle Alessandro - Lighter

Luksemburg - Laura Thorn - La poupée monte le son

Estonija - Tommy Cash - Espresso macchiato

Izrael - Yuval Raphael - New day will rise

Litvanija - Katarsis - Tavo akys

Španija - Melody - Esa diva

Ukrajina - Ziferblat - Bird of pray

Ujedinjeno Kraljevstvo - Remember Monday - What the hell just happened?

Austrija - JJ - Wasted love

Island - Væb - Róa

Letonija - Tautumeitas - Bur man laimi

Holandija - Clause - C’est la vie

Finska - Erika Vikman - Ich komme

Italija - Lucio Corsi - Volevo essere un duro

Poljska - Justyna Steczkowska - Gaja

Nemačka - Abor & Tynna - Baller

Grčka - Klavdia - Asteromáta

Jermenija - Parg - Survivor

Švajcarska - Zoë Më - Voyage

Malta - Miriana Conte - Serving

Portugalija - Napa - Deslocado

Danska - Sissal - Hallucination

Švedska - Kaj - Bara bada bastu

Francuska - Louane - Maman

San Marino - Gabry Ponte - Tutta l’Italia

Albanija - Shkodra Elektronike - Zjerm