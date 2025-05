Dvadesettrogodišnji umetnik austrijsko-filipinskog porekla, poznat pod umetničkim imenom JJ, pravog imena Johanes Pič (Johannes Pietsch), možda je poznat i gledaocima u Velikoj Britaniji jer se pojavio u emisiji The Voice 2020. godine. Pič je stigao do nokaut faze takmičenja, gde mu je mentor bio član grupe Black Eyed Peas, will.i.am, nakon što ga je impresionirao svojom izvedbom pesme "The Sound of Music" na audiciji. Jedan od pevačevih roditelja je Austrijanac i radi kao IT specijalista, dok je drugi sa Filipina i kuvar je. Tečno govori brojne jezike Pored nemačkog, Džej Džej tečno govori engleski, francuski, a takođe i tagalog, poštujući svoje filipinske korene.