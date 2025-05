Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia, Baden Roth / Zuma Press / Profimedia

Zanimljivo je to da ove godine nijedna od šest zemalja bivše Jugoslavije nije uspela da se plasira u finale , a takmičile su se Srbija, Crna Gora, Hrvatska i Slovenija, dok Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija nisu učestvovale.

Ovogodišnju pobedničku pesmu "Wasted Love" napisala je Teodora Špirić, Srpkinja iz Beča koja je predstavljala Austriju na Evroviziji 2023. godine sa pesmom "Who The Hell Is Edgar?" izvodeći je sa koleginicom, pevačicom Selinom-Marijom Edbauer, poznatijom kao Salena. Osim toga, Teodora je 2020. godina učestvovala u takmičenju za srpskog predstavnika na Evroviziji (Pesma za Evroviziju) sa pesmom "Sudnji dan" kada je osvojila osvojila 10. mesto u finalu.