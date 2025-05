- To svi misle, sretnu me na ulici i govore mi kako je bila dobra moja imitacija Indire, kako sam bio dobar itd., a ne znaju da ja nakon toga nisam imao projekat šest meseci. I ti sad misliš kako je ovom liku krenulo, a ja zapravo sedim kući i nemam posao i tražim šta da radim. Nemam kinte, pozajmljujem lovu, a svi misle kako mi super ide. Sve je nekako tako apsurdno da to ni ne možeš objasniti”, bio je iskren glumac.